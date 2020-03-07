مشهد عبثي في الدوري الإسباني.. شجار جماعي بين لاعبي إيبار ومايوركا

نشب شجار عنيف بين لاعبي إيبار ومايوركا، في اللحظات الأخيرة من مباراة الفريقين اليوم السبت.

مايوركا تغلّب على مضيفه إيبار بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب إيبوروا، بالجولة 27 من الدوري الإسباني.

داني رودريجيز، وتاكيفوسا كوبو تقدما لـ مايوركا بهدفين في الدقيقتين 42، و78، قبل أن يسجل بيدرو بيجاس هدف تقليص الفارق لـ إيبار في الثواني الأخيرة، اللقطة التي تسببت في الأزمة.

عقب التسجيل، اندفع قدر هائل من لاعبي إيبار نحو مرمى مايوركا لافتكاك الكرة وإعادتها إلى دائرة المنتصف، طمعا في استئناف اللعب سريعا لإدراك التعادل.

لكن مانولو رينا حارس مرمى مايوركا المخضرم، جعل مهمتهم صعبة للغاية، وتشبث بالكرة حتى الموت مع محاولة 7 لاعبي من إيبار افتكاكها منه.

في النهاية سُلب رينا الكرة بعد أن أحكم قبضته عليها لبعض الوقت، لتنشب مشاجرة جديدة كان بطلاها أنايتز أربيّا لاعب إيبار، وبابلو تشاباريّا لاعب مايوركا.

Cuando el dueño del balón se quería ir a casa... La enorme trifulca en el Eibar 1-2 Mallorca. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/8uBbcf1i3k — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) March 7, 2020

وبعد فوضى عارمة، اكتفى الحكم خابيير إسترادا فيرنانديز بإشهار بطاقة صفراء لـ رينا، وأيضا لـ سيرجي إنريك مهاجم إيبار أحد أطراف المشاجرة.

مايوركا رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز 18، فيما تجمّد رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز 16.

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