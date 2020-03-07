لاعب الترجي: التوقفات الكثيرة في المباراة سبب تأهل الزمالك
السبت، 07 مارس 2020 - 20:04
كتب : FilGoal
يرى عبد الرحمن مزيان لاعب الترجي أن ظروف مباراة فريقه أمام الزمالك وكثرة التوقفات بها أدت إلى عدم إحراز أكثر من هدف في الشباك البيضاء.
عبد الرحمن مزياني
النادي : الترجي
وفاز الترجي على الزمالك بهدف دون رد، ليتأهل الأبيض لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويواجه الرجاء المغربي.
وقال مزيان لقناة الشروق التونسية: "نطلب السماح من جماهير الفريق ويجب أن يستمروا في مساندة الفريق الذي يضم مجموعة جديدة من اللاعبين يحتاجون للصبر عليهم".
وأضاف "ودعنا البطولة أمام الزمالك بشرف ونشكر الجماهير وإدارة النادي على الدعم، وفي النهاية هذه هي كرة القدم".
وأتم "الغيابات أثرت على الترجي أمام الزمالك، وأيضا مستوى سرعة المباراة والتوقفات الكثيرة بها جعلتنا لا نسجل سوى هدف واحد".
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