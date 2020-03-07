مرتضى: تمنيت مواجهة الرجاء لأن رئيس مازيمبي "مشبوه"

السبت، 07 مارس 2020 - 19:44

كتب : FilGoal

استقبال مرتضى منصور في السعودية

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن رغبته السابقة في مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بدلا من مازيمبي الكونغولي.

ويلعب الزمالك ضد الرجاء في نصف النهائي بعدما تأهل الفريق المغربي على حساب مازيمبي.

وقال مرتضى منصور في حوار أجراه مع صحيفة المنتخب المغربية: "أتوجه بالتهنئة لنادي الرجاء على التأهل ولا أخفي سرا أنه في الدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك ضد الترجي كنت أدعو الله أن نواجه الرجاء وليس مازيمبي".

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وأضاف "سنلعب ضد الرجاء ونسافر إلى بلد شقيق معروف عنه الروح الرياضية، ولا يعتمد على الطرق غير المشروعة لتحيق الفوز".

وواصل "لا أريد السفر إلى الكونغو لأن رئيس مازيمبي تحوم حوله الشبهات والرشاوى، الأمر الذي يختلف تماما في المغرب لذلك كنت أتمنى مواجهة الرجاء".

وأكمل "تابعت مواجهة مازيمبي والرجاء وكنت أتمنى فوز الفريق المغربي لأن الزمالك سيشعر بالراحة هناك".

وأتم تصريحاته "الزمالك يضم الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم ولا ننسى أيضا أن الرجاء يضم لاعبنا السابق حميد أحداد الذي يقدم مستوى مميز معهم، ولذلك ستكون مباراة رائعة بيننا".

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