قائمة بيراميدز – حضور السعيد وعودة جابر أمام زاناكو

استدعى أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز، 20 لاعبا لمواجهة زاناكو في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز يستقبل زاناكو على استاد الدفاع الجوي غدا الأحد، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، بعد الفوز ذهابا 3-0.

وشهدت القائمة عودة عمر جابر بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به أمام الأهلي في الكتف.

كما يتواجد عبد الله السعيد، وجون أنتوي، ودودو الجباس.

قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: المهدي سليمان – أحمد دعرور

الدفاع: ويلفريد كانون – أحمد أيمن منصور – علي جبر – عبد الله بكري – محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد فتحي – أحمد توفيق – محمود حمادة – محمد فاروق – إيريك تراوري – عبد الله السعيد – عمر جابر – عمر العيوني – عبده لومالا – إسلام عيسى

الهجوم: جون أنتوي – دودو الجباس

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