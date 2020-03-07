مدرب زاناكو: لم نودع البطولة.. سنقاتل للعودة في النتيجة أمام بيراميدز

شدد كريس كاوندا المدير الفني لـ زاناكو، على امتلاك فريقه حظوظ التأهل في مواجهة بيراميدز غدا الأحد.

بيراميدز يستقبل زاناكو على استاد الدفاع الجوي غدا الأحد، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، بعد الفوز ذهابا 3-0.

وصرّح كواندا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "سعيد بالتواجد في القاهرة لمواجهة بيراميدز".

وأضاف: "الخسارة في الذهاب بثلاثية لا تعني الخروج من البطولة، فأمامنا 90 دقيقة أخرى سنقاتل فيها للتعويض ومحاولة التأهل".

وأكمل: "المباراة غدا ستُحسَم على أرض الملعب، قادرون على التعويض، ونستطيع العودة إلى زامبيا ببطاقة التأهل"

وأتم: "لدينا خبرة إفريقية كبيرة، وشاهدنا كيف سيطر بيراميدز على الشوط الأول من مباراة الذهاب ثم تراجع في الشوط الثاني، وبتنا نعرف كل شيء عن الفريق المصري بعد أن أعدنا مشاهدة المباراة أكثر من مرة".

ويسعى بيراميدز إلى مواصلة مشاوراه الناجح في ظهوره القاري الأول بتاريخه.

ويحتاج بيراميدز إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين، حتى يعبر إلى المربع الذهبي.

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