مهاجم زاناكو: لن نستسلم أمام بيراميدز.. سنعوض هزيمة الذهاب

أشعل روجرز كولا مهاجم زاناكو الزامبي، التحدي قبل مواجهة بيراميدز في كأس الكونفدرالية.

بيراميدز يستقبل زاناكو على استاد الدفاع الجوي غدا الأحد، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، بعد الفوز ذهابا 3-0.

وصرّح روجرز في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "استعددنا جيدا لمواجهة بيراميدز، نحن جاهزون وسنقاتل لتعويض نتيجة الذهاب".

وأضاف: "بيراميدز يمتلك الأفضلية بسبب فوزه الكبير ذهابا، لكننا لن نستسلم وسنحاول التعويض".

وأتم: "لا نهتم بوجود الجماهير من عدمه في لقاء الأحد، فهدفنا الأساسي هو الفوز وبلوغ نصف النهائي".

ويسعى بيراميدز إلى مواصلة مشاوراه الناجح في ظهوره القاري الأول بتاريخه.

ويحتاج بيراميدز إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين، حتى يعبر إلى المربع الذهبي.

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