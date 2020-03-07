ياسر إبراهيم: الهدف المبكر وضع صن داونز تحت ضغط كبير

يرى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أن الهدف المبكر في شباك صن داونز جعل فريقه يظهر بمستوى مميز لأنه منح اللاعبين ثقة كبيرة.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل خارج ملعبه مع صن داونز بهدف لكل فريق، بعدما فاز في القاهرة بثنائية دون رد.

وقال ياسر عقب المباراة: "الهدف المبكر وضع صن دوانز تحت ضغط كبير وجعلنا نلعب بثقة عالية".

وأضاف "سنحتفل اليوم بالتأهل لنصف النهائي ثم سنغلق هذه الصفحة سريعا ونعود للتركيز في مباريات الدوري المصري".

وأكمل "الأهلي استحق حصد بطاقة التأهل لنصف النهائي عن جدارة".

وعن مشاركته أساسيا بعد فترة من الخروج من التشكيل الأساسي للفريق أشار مدافع الأهلي "أقدم كل ما في وسعي خلال التدريبات، وتبقى الكلمة الأخيرة للجهاز الفني للفريق بقيادة ريني فايلر الذي أحترمه وأقدره وأنفذ تعليماته سواء في التدريبات أو المباريات، وأسعى دائما لتطوير أدائي لنيل ثقة الجهاز الفني".

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