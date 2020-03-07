عمر جابر: لن نلتفت إلى نتيجة الذهاب.. التأهل لم يُحسَم بعد

شدد عمر جابر لاعب بيراميدز على ضرورة التحلي بالجدية في مواجهة زاناكو الزامبي.

بيراميدز يستقبل زاناكو على استاد الدفاع الجوي غدا الأحد، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، بعد الفوز ذهابا 3-0.

وصرّح جابر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "لن نلتفت إلى نتيجة مباراة الذهاب، وسنعمل على الفوز مجددا أمام زاناكو".

وأضاف: "تنتظرنا كذلك 3 مباريات مهمة في الدوري يجب علينا الفوز بها حتى نحسّن مركزنا".

وأكد: "التأهل لم يُحسَم بعد رغم الفوز ذهابا، المدرب تشاتشيتش، والقائد عبد الله السعيد، تحدثا مع اللاعبين بشأن ضرورة تحقيق الفوز، وعدم الركون إلى نتيجة الذهاب".

وأتم: "أصبت في مواجهة الأهلي بشد في أربطة الكتف، وخضعت لبرنامج علاجي وتأهيلي في مصر بناءً على رؤية الجهاز الفني، أشعر بالتحسن وقادر على المشاركة".

ويسعى بيراميدز إلى مواصلة مشاوراه الناجح في ظهوره القاري الأول بتاريخه.

ويحتاج بيراميدز إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين، حتى يعبر إلى المربع الذهبي.

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