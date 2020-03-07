الشناوي: كنا تحت ضغط كبير.. أوفينا بوعدنا

السبت، 07 مارس 2020 - 18:01

كتب : FilGoal

محمد الشناوي -الأهلي - النجم الساحلي

بدا محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، مرهقا للغاية بعد تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي عبر إلى المربع الذهبي للبطولة القارية بعد التعادل 1-1 في جنوب إفريقيا، مستفيدا من الفوز ذهابا 2-0.

وصرّح الشناوي بعد المباراة عبر القناة الرسمية لناديه: "وُضعنا تحت ضغط كبير".

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وأضاف الشناوي الذي كان في حالة إعياء شديد بعد المباراة التي أقيمت في مناخ حار للغاية: "وعدنا الجماهير بتخطي صن داونز، وأوفينا بوعدنا".

وأكمل: "اللاعبون كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية".

وأتم الشناوي: "سنبدأ الآن في التفكير بما هو مقبل".

الأهلي استغل فوزه ذهابا 2-0، وحقق تعادلا 1-1 في بريتوريا على حساب الفريق الجنوب الإفريقي، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد أقل من عام من خسارة الأحمر على نفس الملعب 5-0، خسارة كتبت خروج الأهلي من نفس الدور العام الماضي.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة النجم الساحلي والوداد، علما أن الفريق المغربي تفوق ذهابا بهدفين دون رد.

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