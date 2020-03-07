الشناوي: كنا تحت ضغط كبير.. أوفينا بوعدنا

بدا محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، مرهقا للغاية بعد تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي عبر إلى المربع الذهبي للبطولة القارية بعد التعادل 1-1 في جنوب إفريقيا، مستفيدا من الفوز ذهابا 2-0.

وصرّح الشناوي بعد المباراة عبر القناة الرسمية لناديه: "وُضعنا تحت ضغط كبير".

وأضاف الشناوي الذي كان في حالة إعياء شديد بعد المباراة التي أقيمت في مناخ حار للغاية: "وعدنا الجماهير بتخطي صن داونز، وأوفينا بوعدنا".

وأكمل: "اللاعبون كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية".

وأتم الشناوي: "سنبدأ الآن في التفكير بما هو مقبل".

الأهلي استغل فوزه ذهابا 2-0، وحقق تعادلا 1-1 في بريتوريا على حساب الفريق الجنوب الإفريقي، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد أقل من عام من خسارة الأحمر على نفس الملعب 5-0، خسارة كتبت خروج الأهلي من نفس الدور العام الماضي.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة النجم الساحلي والوداد، علما أن الفريق المغربي تفوق ذهابا بهدفين دون رد.

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