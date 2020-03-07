معلول: النجم أم الوداد؟ سنحاول التغلب على أي منافس

السبت، 07 مارس 2020 - 17:45

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - صن داونز

لا يهتم علي معلول لاعب الأهلي بهوية منافس الفريق في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي أطاح بـ صن داونز الجنوب إفريقي من المسابقة القارية، بعد أن تعادل معه 1-1، مستفيدا من الفوز ذهابا 2-0.

وصرّح معلول بعد المباراة عبر قناة ناديه الرسمية: "كنا عازمين على التأهل من جنوب إفريقيا بعد أن وعدنا جماهيرنا بذلك".

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وأضاف الظهير التونسي الذي تسبب في هدف فريقه الوحيد: "اللاعبون كانوا عند حسن الظن، وقدموا المطلوب، يتبقى أمامنا خطوتان حتى نصل المباراة النهائية".

وشدد: "ستكون البطولة من نصيبنا إن شاء الله".

وعن الفريق الذي يفضله بين النجم الساحلي والوداد البيضاوي بالدور المقبل: "لا نهتم بهوية من سنواجه، أي فريق نقابله سنحاول التغلب عليه والوصول إلى النهائي".

وأتم: "زوجتي توقعت تسجيلي في الذهاب والإياب".

الأهلي استغل فوزه ذهابا 2-0، وحقق تعادلا 1-1 في بريتوريا على حساب الفريق الجنوب الإفريقي، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد أقل من عام من خسارة الأحمر على نفس الملعب 5-0، خسارة كتبت خروج الأهلي من نفس الدور العام الماضي.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة النجم الساحلي والوداد، علما أن الفريق المغربي تفوق ذهابا بهدفين دون رد.

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