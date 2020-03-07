معلول: النجم أم الوداد؟ سنحاول التغلب على أي منافس
السبت، 07 مارس 2020 - 17:45
كتب : FilGoal
لا يهتم علي معلول لاعب الأهلي بهوية منافس الفريق في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
علي معلول
النادي : الأهلي
الأهلي أطاح بـ صن داونز الجنوب إفريقي من المسابقة القارية، بعد أن تعادل معه 1-1، مستفيدا من الفوز ذهابا 2-0.
وصرّح معلول بعد المباراة عبر قناة ناديه الرسمية: "كنا عازمين على التأهل من جنوب إفريقيا بعد أن وعدنا جماهيرنا بذلك".
وأضاف الظهير التونسي الذي تسبب في هدف فريقه الوحيد: "اللاعبون كانوا عند حسن الظن، وقدموا المطلوب، يتبقى أمامنا خطوتان حتى نصل المباراة النهائية".
وشدد: "ستكون البطولة من نصيبنا إن شاء الله".
وعن الفريق الذي يفضله بين النجم الساحلي والوداد البيضاوي بالدور المقبل: "لا نهتم بهوية من سنواجه، أي فريق نقابله سنحاول التغلب عليه والوصول إلى النهائي".
وأتم: "زوجتي توقعت تسجيلي في الذهاب والإياب".
الأهلي استغل فوزه ذهابا 2-0، وحقق تعادلا 1-1 في بريتوريا على حساب الفريق الجنوب الإفريقي، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد أقل من عام من خسارة الأحمر على نفس الملعب 5-0، خسارة كتبت خروج الأهلي من نفس الدور العام الماضي.
وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة النجم الساحلي والوداد، علما أن الفريق المغربي تفوق ذهابا بهدفين دون رد.
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