الإسماعيلي يستبعد عبد الرحمن مجدي أمام الجونة

السبت، 07 مارس 2020 - 13:08

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الزمالك

استبعد الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي، عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق من قائمة لقاء الجونة.

الإسماعيلي يواجه الجونة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فقد قرر ديدييه جوميز المدير الفني لنادي الإسماعيلي، استبعاد عبد الرحمن مجدي من قائمة اللقاء بسبب معاناته من فطريات في قدمه، طبقا لتقرير الجهاز الطبي للفريق.

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ومن المنتظر أن يتم إعلان قائمه اللاعبين التي سيخوض بها اللقاء المحلى عقب مران اليوم.

عبد الرحمن مجدي شارك مع الإسماعيلي في 23 مباراة هذا الموسم بين الدوري وكأس مصر وكأس محمد السادس "البطولة العربية". سجل فيهم هدفان.

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