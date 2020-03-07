عبد الحفيظ: الأهلي استفاد من السفر مبكرا لـ بريتوريا

السبت، 07 مارس 2020 - 12:42

كتب : حسام نور الدين

سيد عبد الحفيظ - وادي دجلة - الأهلي

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق استفاد كثيرا من السفر مبكرا إلى مدينة بريتوريا.

الأهلي يحل ضيفا على ماميلودي صن داونز اليوم السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي: "الفريق استعد تماما لهذه المباراة المهمة من خلال التدريبات اليومية في مدينة بريتوريا، وعازم على تقديم عرض قوي، والعودة للقاهرة بتأشيرة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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وأضاف "الأهلي استفاد جيدا من السفر مُبكرا إلى جنوب إفريقيا، والذي ساهم في التأقلم على الأجواء في مدينة بريتوريا، وهو ما يساعد لاعبي الأهلي على تقديم مباراة جيدة وفقا لقدراتهم الفنية العالية والخبرات الطويلة التي تؤهلهم للتعامل الجيد مع مثل هذه المباريات القوية، ومن ثم تحقيق الهدف المنشود".

مدير الكرة بالأهلي أكمل "نأمل في خروج المباراة بشكل جيد على جميع الأصعدة الفنية والتنظيمية والتحكيمية؛ لأنها تقام بين فريقين كبيرين وكلاهما مُرشح لحصد اللقب الإفريقي، لذا من الضروري أن تتحقق العدالة التحكيمية في لقاء اليوم".

كان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز في القاهرة بهدفين دون رد، ويبحث عن حسم تأهله من بريتوريا في مواجهة اليوم.

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