حارس الأرجنتين السابق: ميسي لم يعد ظاهرة

السبت، 07 مارس 2020 - 11:09

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - ريال مدريد

انتقد الحارس الأرجنتيني السابق هوجو جاتي، ليونيل ميسي إذ يفسد هجمات فريقه بسبب أسلوبه البطيء.

ويرى جاتي المتوج بلقبي كوبا ليبرتادوريس مع بوكا جونيورز أن ميسي اعتاد السير في أرضية الملعب أكثر.

جاتي تحدث عن ليونيل ميسي عبر بنامج "أل شرينجيتو" الإسباني قائلا: "لا أهتم إذا انتقدوني في الأرجنتين، أنا أرجنتيني جدا وميسي ظاهرة لكنه لم يعد كذلك الآن".

أخبار متعلقة
ميسي لاعب الشهر في الدوري الإسباني.. ويفض الشراكة مع جريزمان مينوتي: ليس عليكم توقع أن يحل ميسي المشاكل دائما مدير برشلونة: ريال مدريد لم يستحق الفوز.. وميسي كان رائعا في الشوط الأول لماذا اختفى ميسي في الكلاسيكو

وتابع "أنهم يعاملونه بطريقة خاطئة، اعتاد على ذلك وأصبح يمشي في أرضية الملعب وهو يمتلك الأفضل".

وأضاف "كريستيانو رونالدو وميسي هما الأفضل، عندما يكون هناك لاعبا مثل ميسي، مثلما كان الحال مع مارادونا وبيليه، فأن رفاقه يمررون له الكرة دائما للفوز بالمباراة".

وأكمل "رفاقه يفسدون الفريق ولا يقدمون كل ما لديهم، اعتاد الفريق على إعطائه الكرة وليس أي شخص آخر".

ميسي سجل 437 هدفا في 473 مباراة أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإسباني بقميص برشلونة.

اقرأ أيضا:

الزمالك "أقوى من الموت" يا ترجي.

هل يغيب طارق حامد عن نصف النهائي

ماذا قال كارتيرون بعد تخطي الترجي

كارتيرون يوضح لماذا سيكون نصف النهائي صعبا عليه نفسيا

فرمان من السعودية بسبب فيروس كورونا

هل يُلغى الدوري الإنجليزي؟

في إسبانيا ليونيل ميسي هوجو جاتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أوباميانج: لا احتاج للألقاب لأصبح هدافا كبيرا 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: برونو فيرنانديش لم يكن هدفا لـ مانشستر سيتي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حارس الأرجنتين السابق: ميسي لم يعد ظاهرة ساعة | أوروبا
تشكيل الأهلي المتوقع – تأمين دفاعي من فايلر أمام صن داونز ساعة | إفريقيا
أمير مرتضى: لاعبو الزمالك أصحاب شخصية قوية.. ولن نضم مدرب أحمال 11 ساعة | إفريقيا
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3-2020 والقنوات الناقلة.. الأهلي وإثارة نارية 11 ساعة | مصر
أحمد مرتضى: أتمنى مواجهة الأهلي في النهائي.. وحازم إمام لعب مصابا 11 ساعة | إفريقيا
شوقي غريب: حارس منتخب مصر الأول ينضم لقائمة الأولمبياد بشرط 11 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 2 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 3 الترجي يعلن عقوبات الكاف رسميا: إيقاف الشمام وبن غيث.. وغرامة مالية على النادي 4 حوار في الجول - نادر شوقي يكشف كل تفاصيل إصابة رمضان صبحي.. سر تأخره وموعد عودته
قد ينال إعجابك