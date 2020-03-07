شوقي غريب: حارس منتخب مصر الأول ينضم لقائمة الأولمبياد بشرط

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي نيته استدعاء حارس منتخب مصر الأول للمشاركة في الأولمبياد، ولكن في حالة عدم مشاركة حراس مصر الأوليمبي.

وقال شوقي غريب: "إذا استمر عدم مشاركة حراس منتخب مصر الأوليمبي مع فرقهم، فأنني سأضم حارس منتخب مصر الأول لقائمة الأولمبياد".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 1 "الحارس الذي سيشارك مع منتخب مصر الأول في مباريات التصفيات المقبلة، سيكون هو المتواجد في قائمة الأولمبياد، إذا استمر عدم مشاركة حراس المنتخب الأوليمبي".

وتابع "القرار النهائي سيكون في شهر يونيو المقبل".

وأكمل حديثه قائلا: "أما بالنسبة لموقف محمد صلاح فلم يحسم حتى الآن من جانب ليفربول".

وكان شوقي غريب قد كشف في وقت سابق نيته قيد 50 لاعبا في القائمة الأولية من بينهم 12 لاعبا من الكبار.

وفاز منتخب مصر الأولمبي بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في نوفمبر الماضي ليتأهل للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وينتظر الفراعنة قرعة الأولمبياد في 20 إبريل للتعرف على منافسيهم في دور المجموعات.

وتأهل للبطولة منتخبات مصر واليابان وفرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا ونيوزيلاندا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية ويتبقى مقعدان لقارة أمريكا الشمالية.

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