النني "الأفضل في تاريخ بيشكتاش" يتألق في الانتصار على أنقرة جوتشو

فاز بيشكتاش على ضيفه أنقرة جوتشو بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب فودافون بارك، بالجولة 25 للدوري التركي.

بوراك يلماز، وآدم ليايتش سجلا هدفي بيشكتاش، فيما سجل إلهان بارلاك هدف الضيوف الوحيد.

ليرفع بيشكتاش رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، وتجمّد رصيد أنقرة جوتشو عند 20 نقطة في المركز 17 –قبل الأخير-.

وشارك المصري محمد النني في المباراة كاملة، وتلقى بطاقة صفراء في الشوط الثاني.

اللاعب المعار من أرسل يمتلك أرقام مميزة في المواجهة، إذ أكمل 64 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 90% وفقا لموقع WhoScored.

كما أقدم على 4 مراوغات ناجحة، وفاز بـ3 التحامات هوائية.

ليتحصل النني على قدر هائل من الإشادة من جمهور بيشكتاش عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

واحد من الجماهير غرّد: "النني لعب أفضل مبارياته هذا الموسم".

Elneny bu sezon en iyi oyununu oynadı 👏🏻👏🏻 @ElNennY — NeLandental (@NeLandental) March 6, 2020

فيما قال الآخر: "النني لعب أفضل مباراة في مسيرته".

Elneny kariyer macini oynadi bizde Nursi tassagini yesin @ElNennY — Cihan A. (@orjinalcihan) March 6, 2020

وشدد مشجع آخر: "نحن سعداء بالفوز اليوم، لكن نجم المباراة كان محمد النني بالطبع".

2-1 kazandık bugün mutluyuz ama oyunun yıldızı elbette Mohamed Elneny' di. #BJKvMKEA #besiktas117yasında — SADIK SOFUOĞLU (@sadiksofuoglu) March 6, 2020

الأمر وصل إلى تغريدة نصها أن "النني أفضل لاعب وسط في تاريخ بيشكتاش".

sen bjk tarihinin en iyi ortasahasisin @ElNennY — iyi degilim (@ketenciiii) March 6, 2020

النني (27 عاما) يلعب معارا من أرسنال إلى بيشكتاش منذ مطلع الموسم الجاري.

وخاض النني 27 مباراة مع بيشكتاش، صنع خلالها هدفين، ولم يسجل أي هدف.

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