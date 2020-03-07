الزمالك: كارتيرون رقص في غرف خلع الملابس.. وشجار بين جماهير الترجي تسبب في حريق

تحدث أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن كواليس عبور فريقه لعقبة الترجي التونسي، مشيرا إلى "كارتيرون رقص عقب المباراة".

الزمالك نجح في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وقف صامدا أمام الترجي التونسي في رادس، رغم اهتزاز شباكه بهدف مبكر، إلا أنه حافظ على شباكه بعد ذلك ليخرج مهزوما بهدف واحد ويطير لنصف النهائي. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد جلال إبراهيم: "الأجواء صعبة للغاية وكانت هناك حالة من العصيبة الشديدة من جماهير الترجي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "بعض من جماهير الترجي كانوا في حالة تربص بالزمالك وكانت هناك حالة عصبية كبيرة وحدثت مشاجرة بين الجماهير وبعضها وتسببت في حريق صغير في المدرجات بسبب الشماريخ".

وتابع "الأجواء كانت صعبة ويكفينا فخرا أننا لم نتسبب في أي أزمة".

وأكمل حديثه قائلا: "الكل في حالة سعادة كبيرة وكارتيرون رقص في غرف خلع الملابس مع اللاعبين".

وأتم "سنعود إلى مصر يوم السبت".

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الترجي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ولكنه انتصارا لم يُغير من واقع تأهل الفارس الأبيض بفضل الانتصار ذهابا 3-1.

هدف الترجي جاء عن طريق بلال بن ساحة من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة.

وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي، لمواجهته في نصف النهائي.

لقاء الذهاب في نصف النهائي سيكون على ملعب المتأهل من الرجاء ومازيمبي أحد أيام 1-2 من مايو المقبل، بينما لقاء الإياب سيكون في مصر.

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