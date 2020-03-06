طارق ذياب: الزمالك استحق التأهل.. وهذا سبب خروج الترجي

أرجع طارق ذياب أسطورة كرة القدم التونسية، فقدان الترجي للقبه في دوري أبطال إفريقيا إلى أحداث الذهاب أمام الزمالك.

الترجي فقد لقبيه في دوري الأبطال بالموسمين السابقين، رغم فوزه 1-0 على الزمالك في إياب ربع النهائي، بعد هزيمته 1-3 ذهابا.

وصرّح ذياب بعد المباراة عبر بي إن سبورتس: "الزمالك استحق التأهل إلى نصف النهائي".

وأضاف لاعب القرن في تونس: "يجب أن نلوم الترجي على تفريطه في التأهل بمباراة الذهاب".

وأتم اللاعب التاريخي للترجي: "المشكلة التي حدثت مع الحكم في القاهرة هي التي أخرجت الترجي".

وكان لقاء الذهاب قد شهد اعتراضات شرسة من لاعبي الترجي على رضوان جيد حكم المباراة بعد هدف الزمالك الثاني.

لتقرر لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي إيقاف خليل شمام قائد الترجي 6 مباريات، بالإضافة إلى إيقاف رؤوف بن غيث 4 مباريات، والمدرب معين الشعباني، ومساعده مجدي تراوي 4 مباريات.

الزمالك نجح في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وقف صامدا أمام الترجي التونسي في رادس، رغم اهتزاز شباكه بهدف مبكر، إلا أنه حافظ على شباكه بعد ذلك ليخرج مهزوما بهدف واحد ويطير لنصف النهائي.

الترجي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ولكنه انتصارا لم يُغير من واقع تأهل الفارس الأبيض بفضل الانتصار ذهابا 3-1.

هدف الترجي جاء عن طريق بلال بن ساحة من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة.

لقاء الذهاب في نصف النهائي سيكون على ملعب المتأهل من الرجاء ومازيمبي أحد أيام 1-2 من مايو المقبل، بينما لقاء الإياب سيكون في مصر.

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