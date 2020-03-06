مورينيو مازحا: كنت لاعبا كسولا يستحق البيع مجانا

اعترف جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير، أنه لم يكن لاعبا عظيما.

المدرب البرتغالي ظهر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيرنلي في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي غدا السبت.

وقام أحد الصحفيين بسؤال مورينيو عن تصريحات مساعده الأسبق "بالتيمار بريتو" الذي وصف مورينيو بـ "اللاعب المزعج الذي يصرخ كثيرا، وأنه كسول".

ليرد مورينيو مازحا: "هذا صحيح كليا".

الصحفي تحيّن المزاج الجيد لـ مورينيو، فسأله كيف كان سيتعامل كمدرب مع نسخته كلاعب.

ليرد مورينيو دون تردد: "لم أكن لأشركه، إنه قرار سهل".

وأتم وسط ضحكات الحضور: "كنت سأعرضه للبيع مجانا".

"Offered. Take him. Take him for free." Never change, José Mourinho. 😂 pic.twitter.com/mABbbEInMZ — Squawka Football (@Squawka) March 6, 2020

بريتو مدرب برازيلي عمل كمساعد لـ مورينيو بين 2001 و2007 في أندية أونياو ليريرا، وبورتو، وتشيلسي.

ولم يتمتع مورينيو بمسيرة مزدهرة كلاعب، إذ بدأ في ريو آفي، ثم بيلينينسيس، ثم سيسيمبرا، وأخيرا أنهى مسيرته في كوميرسيو إي إندوستريا عام 1987، قبل أن يتحوّل للترجمة، بوابته إلى عالم التدريب.

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