تشكيل الترجي – الربيع يعوض شمام.. وبن شوق أساسي أمام الزمالك

الجمعة، 06 مارس 2020 - 19:55

كتب : FilGoal

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يبدأ حسين الربيع كظهير أيسر في تشكيل الترجي لمواجهة الزمالك، وذلك لتعويض غياب خليل شمام للإيقاف.

أعلن معين الشعباني مدرب الترجي الرياضي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الترجي شهد تواجد كوامي بونسو بجانب فوسيني كوليبالي في وسط الملعب، فيما يبدأ فادي بن شوق كأساسي في الهجوم بدلا من عبد الرؤوف من غيث الموقوف.

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وجاء تشكيل الترجي كالتالي:

حارس: معز بن شريفية.

الدفاع: إيهاب المباركي - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي - حسين الربيع.

الوسط: فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو.

أمامهم: حمدو الهوني - فادي بن شوق – بلال بن ساحة.

الهجوم: إبراهيما واتارا.

كان الزمالك قد فاز على الترجي ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مصر. ويحتاج الفريق الأبيض لتفادي الخسارة بفارق هدفين لبلوغ نصف النهائي.

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