الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا بشأن فيروس كورونا

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا حول تفشي فيروس كورونا في القارة السمراء قبيل مواجهات الإياب من بطولتي دوري أبطال والكونفدرالية الإفريقية.

وكانت المغرب قد أعلنت إقامة كافة الأحداث الرياضية (بما فيها المواجهات القارية) دون جماهير منعا لانتشار الفيروس.

وجاء بيان الاتحاد الإفريقي كالآتي:

"يتابع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باهتمام كبير تطور حالة هذا الوباء الذي يصيب قارتنا.

أبلغت 8 دول إفريقية كبرى لكرة القدم عن حالات حتى الآن: مصر، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال، الكاميرون وجنوب إفريقيا.

كلف كاف اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع الفاعلين في اللعبة.

تم تشكيل فريق تحت سلطة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤلف من خبراء من مختلف المجالات، وخاصة الطبية، الذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأفراد أسرة كرة القدم الأفريقية.

نحن لسنا قلقين للغاية ولكننا نظل متيقظين فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية وكأس أمم إفريقيا للمحليين المقرر عقدها في الكاميرون في الفترة من 4 إلى 25 أبريل 2020 .

Statement on Coronavirus (COVID-19) 👇 — CAF (@CAF_Online) March 6, 2020

الفريق على اتصال بالدول التي تنظم هذه المباريات والتقارير في الوقت المناسب بشأن تحديثات اللجنة التنفيذية.

إذا كان الوضع يتطلب وبالتوافق مع الدول المعنية، فإنه من المتوخى إجراء مباريات خلف الأبواب المغلقة أو التأجيل أو حتى الإلغاء. في غضون ذلك، يتم إصدار نصيحة للجهات الفاعلة في اللعبة وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

يمكنكم أيضًا الاطلاع على أحدث المعلومات حول تفشي فيروس كورونا، والمتوفر من موقع منظمة الصحة العالمية الإلكتروني ومن سلطات الصحة العامة الوطنية والمحلي مع اتباع التعليمات الآتية.

- أغسل يديك بشكل متكرر وشامل بمحلول مائي كحولي أو بالماء والصابون.

- تأكد من اتباع قواعد النظافة وأن الأشخاص من حولك يفعلون الشيء نفسه.

- في حالة السعال أو العطس، قم بتغطية الفم والأنف مع المحتال في المرفق أو بمنديل وتخلص منديله بعد ذلك مباشرة".

video:1

طالع أيضا:

كلوب يعلن إصابة أليسون

بنشرقي وأزارو في قائمة المغرب الأولية لمواجهة إفريقيا الوسطى

لماذا لم تترشح مصر لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا

نظرة عن قرب للملاعب المرشحة لاستضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية

احذر يا زمالك من قوة الترجي في رادس