الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا بشأن فيروس كورونا

الجمعة، 06 مارس 2020 - 16:33

كتب : FilGoal

كاف

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا حول تفشي فيروس كورونا في القارة السمراء قبيل مواجهات الإياب من بطولتي دوري أبطال والكونفدرالية الإفريقية.

وكانت المغرب قد أعلنت إقامة كافة الأحداث الرياضية (بما فيها المواجهات القارية) دون جماهير منعا لانتشار الفيروس.

وجاء بيان الاتحاد الإفريقي كالآتي:

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول: لماذا لم تترشح مصر لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا كاف لـ في الجول: نخاطب المرشحين لمعرفة قرارهم الأخير لاستضافة النهائيين.. وقد نغير الملعب الفائز كاف يعلن الدول التي طلبت استضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية

"يتابع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باهتمام كبير تطور حالة هذا الوباء الذي يصيب قارتنا.

أبلغت 8 دول إفريقية كبرى لكرة القدم عن حالات حتى الآن: مصر، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال، الكاميرون وجنوب إفريقيا.

كلف كاف اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع الفاعلين في اللعبة.

تم تشكيل فريق تحت سلطة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤلف من خبراء من مختلف المجالات، وخاصة الطبية، الذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأفراد أسرة كرة القدم الأفريقية.

نحن لسنا قلقين للغاية ولكننا نظل متيقظين فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية وكأس أمم إفريقيا للمحليين المقرر عقدها في الكاميرون في الفترة من 4 إلى 25 أبريل 2020 .

الفريق على اتصال بالدول التي تنظم هذه المباريات والتقارير في الوقت المناسب بشأن تحديثات اللجنة التنفيذية.

إذا كان الوضع يتطلب وبالتوافق مع الدول المعنية، فإنه من المتوخى إجراء مباريات خلف الأبواب المغلقة أو التأجيل أو حتى الإلغاء. في غضون ذلك، يتم إصدار نصيحة للجهات الفاعلة في اللعبة وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

يمكنكم أيضًا الاطلاع على أحدث المعلومات حول تفشي فيروس كورونا، والمتوفر من موقع منظمة الصحة العالمية الإلكتروني ومن سلطات الصحة العامة الوطنية والمحلي مع اتباع التعليمات الآتية.

- أغسل يديك بشكل متكرر وشامل بمحلول مائي كحولي أو بالماء والصابون.

- تأكد من اتباع قواعد النظافة وأن الأشخاص من حولك يفعلون الشيء نفسه.

- في حالة السعال أو العطس، قم بتغطية الفم والأنف مع المحتال في المرفق أو بمنديل وتخلص منديله بعد ذلك مباشرة".

طالع أيضا:

كلوب يعلن إصابة أليسون

بنشرقي وأزارو في قائمة المغرب الأولية لمواجهة إفريقيا الوسطى

لماذا لم تترشح مصر لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا

نظرة عن قرب للملاعب المرشحة لاستضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية

احذر يا زمالك من قوة الترجي في رادس

الاتحاد الإفريقي كاف فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا بشأن فيروس كورونا 17 دقيقة | إفريقيا
مران الأهلي – تدريبات فنية خفيفة على ملعب مواجهة صن داونز 18 دقيقة | إفريقيا
برونو يظهر سريعا.. تعرف على المرشحين لجائزة لاعب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا: عودة دي بروين.. وساني يحتاج لمباراة أخرى مع فريق الشباب 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب يعلن إصابة أليسون وغيابه عن مواجهة أتليتكو مدريد ساعة | أوروبا
عبد الحفيظ: التحكيم مسؤول عن نجاح لقاء صن داونز من عدمه.. نتمنى العدالة ساعة | إفريقيا
بنشرقي وأزارو في قائمة المغرب الأولية لمواجهة إفريقيا الوسطى ساعة | إفريقيا
غياب أرتور عن التدريبات.. وسيتيين لا يعرف مدة غيابه ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 الترجي يعلن عقوبات الكاف رسميا: إيقاف الشمام وبن غيث.. وغرامة مالية على النادي
قد ينال إعجابك