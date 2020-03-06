الداخلية التونسية تتحدث عن لقاء الترجي والزمالك بعد "العملية الإرهابية"

شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيوني على قدرة الأمن على تأمين جميع المناسبات الرياضية والتي من بينها لقاء الترجي والزمالك، وذلك بعد الحادث "الإرهابي" الذي تعرضت له تونس.

وقُتل رجل أمن وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في تفجير "انتحاري" قرب السفارة الأمريكية في تونس، وفقا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأجاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية عن سؤال يتعلق بـ"مدى تأثير العملية الإرهابية على تأمين لقاء الترجي والزمالك؟"، قائلا "الوحدات الأمنية قادرة على تأمين جميع التظاهرات الرياضية".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها إذاعة (موزاييك التونسية) "التحضير لمواجهة الترجي والزمالك مستمر".

وأوضحت وزارة الداخلية في وقت سابق في بيان صادر عنها أن انتحاريين استهدفا دورية أمنية، في الشارع المقابل للسفارة الأمريكية، بتفجير نفسيهما.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في رادس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك انتصر ذهابا بثلاثية مقابل هدف على حساب الترجي، ويحتاج لتفادي الخسارة بفارق هدفين إذا لم يُسجل في تونس، من أجل الوصول لنصف النهائي.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام الترجي من هنا

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