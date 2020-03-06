اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول: لماذا لم تترشح مصر لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا

الجمعة، 06 مارس 2020 - 15:09

كتب : أحمد الخولي عاطف شادي

استاد القاهرة في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طلب الكاميرون وتونس والمغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والأخير كذلك طلب الحصول على شرف استضافة نهائي الكونفدرالية.

وظل السؤال لماذا لم تتقدم مصر بطلب استضافة النهائي التاريخي؟

أجاب أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com قائلا: "كان يجب الحصول على موافقة حكومية من رئيس مجلس الوزراء للتقدم بطلب الاستضافة ونحن لم نحصل عليها".

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وواصل "في ذلك الوقت حينما كان يجب التقدم بطلب كنا مشغولين بلقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك الذي أقيم في أبو ظبي في شهر فبراير الماضي".

وتابع عضو اللجنة الخماسية حديثه "كذلك استاد القاهرة سيُغلق بسبب زرع البذرة الصيفية فلا يمكن استضافة النهائي في ملعب آخر".

في الوقت ذاته علم FilGoal.com من مصدر في اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- أن الاتحاد تحدث بالفعل مع وزير الرياضة أشرف صبحي بشكل شفهي لاستطلاع رأيه بشأن استضافة النهائي.

وقال المصدر: "لكن بعد ذلك الحديث لم نحصل على أي رد أو استجابة فلم يكن من الممكن التقدم بطلب دون الحصول على الموافقة من الحكومة المصرية".

وأتم "كذلك اتحاد الكرة لم يكن متحمسا بشكل كبير لاستضافة النهائي في ظل إغلاق استاد القاهرة للصيانة وهو واجهة مصر والذي استضاف نهائيي كأس أمم إفريقيا 2019 والبطولة ذاتها تحت سنة 23 عاما".

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