تشكيل الزمالك – عودة أوباما.. وزيزو أساسي أمام الترجي

الجمعة، 06 مارس 2020 - 19:30

كتب : أحمد شوقي صلاح

احتفال لاعبو الزمالك بالفوز على الترجي في دوري أبطال إفريقيا

عاد يوسف إبراهيم "أوباما" لقيادة تشكيل الزمالك الأساسي أمام الترجي، فيا يبدأ أحمد سيد "زيزو" كجناح أيسر.

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الترجي الرياضي بعد قليل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهد تشكيل الزمالك، عودة أوباما بعد تعافيه من الإصابة، فيا تواجد مصطفى فتحي على مقاعد البدلاء، وخرج محمد أوناجم ومحمد عبد الغني، ومحمد عواد من قائمة الفريق.

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وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حازم إمام.

الوسط" طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: أحمد سيد "زيزو" – أوباما – أشرف بنشرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

من جهة أخرى، جاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: محمد عبد السلام.

الوسط: إسلام جابر - محمد حسن - مصطفى فتحي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهجوم: كابونجو كاسونجو.

كان الزمالك قد فاز على الترجي ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مصر. ويحتاج الفريق الأبيض لتفادي الخسارة بفارق هدفين لبلوغ نصف النهائي.

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