تقرير مغربي: لقاء الرجاء والإسماعيلي مهدد بالتأجيل

زعمت صحيفة المنتخب المغربية وجود احتمالية لتأجيل لقاء الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الاتحاد العربي لكرة القدم يرغب في إقامة المباراة بحضور الجماهير، بينما الاتحاد المغربي يُفضل إقامتها بدون جمهور خوفا من الكورونا، وهو ما يهدد إقامة المباراة، وفقا للتقرير المغربي.

ومن المنتظر أن تجتمع الجامعة الملكية يوم السبت مع الاتحاد العربي من أجل حسم الموقف النهائي بخصوص اللقاء.

وأعلن الاتحاد المغربي في وقت سابق إقامة جميع المناسبات الرياضية الكروية بدون جمهور، خوفا من تفشي فيروس الكورونا.

وسجل المغرب حتى الآن حالتي إصابة بالكورونا، منذ بداية تفشي الفيروس خارج الصين.

وانتصر الإسماعيلي ذهابا بهدف مقابل لا شيء على الرجاء في نصف نهائي البطولة العربية، قبل لقاء الإياب المحدد له يوم 15 مارس الجاري.

ويمكنك اختيار تشكيل الإسماعيلي من هنا

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