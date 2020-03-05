موسيماني: يمكننا الفوز بخماسية جديدة لكن الأهلي سيغلق المساحات

الخميس، 05 مارس 2020 - 16:41

كتب : FilGoal

أفشة - الأهلي - صن داونز

استبعد بيتسو موسيماني المدير الفني لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي تسجيل 5 أهداف في شباك الأهلي بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت، لكنه أوضح أن تسجيل هدف مبكر سيفتح الباب لإمكانية تكرار ذلك.

ويحل الأهلي ضيفا على صن داونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز في الذهاب 2-0، لكن الخسارة بخماسية نظيفة في ربع نهائي موسم 2018-2019 كانت محور حديث مدرب صن داونز.

وقال موسيماني في تصريحات مصورة عن إمكانية تسجيل خماسية جديدة أمام الأهلي: "نتمنى ولكن يجب أن أكون واقعيا لأن مثل هذه النتيجة لا تحدث إلا مرة واحدة في حياتنا".

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وأضاف "لا أحد يعلم هل يمكن أن تتكرر أم لا، بالطبع واردة، ولكن ليست سهلة".

وأكمل "يمكن الفوز بالخمسة إذا كانت المباراة مفتوحة، لكن الأهلي سيلجأ للدفاع وغلق المساحات أمامنا".

وتابع "تركيزنا على الاندفاع الهجومي ومحاولة تسجيل هدف مبكر قدر الإمكان ولكن يجب ألا يتملكنا اليأس، إذا سجلنا في أول 10 دقائق بإمكاننا التأهل بفوز كبير، ولما لا، كرة القدم تتطلب الصبر".

واتم "لا ينبغي أن نشكو من لجوء الأهلي لخطة دفاعية، بل يجب أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات، ونحاول تسجيل الهدف الأول، وقتها يمكن أن تتغير كل الخطط والحسابات".

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