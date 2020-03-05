محرز: سنحاول الفوز بأكبر قدر ممكن من الألقاب هذا الموسم

الخميس، 05 مارس 2020 - 15:32

كتب : FilGoal

رياض محرز - كارباخال - ريال مدريد - مانشستر سيتي

يرغب رياض محرز جناح مانشستر سيتي في الفوز بالألقاب المتبقية في الموسم، دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وذلك بعد نهاية المنافسة على الدوري.

سيتي يتأخر بـ22 نقطة عن ليفربول متصدر الدوري الذي يحتاج لـ12 نقطة فقط في مبارياته العشرة المتبقية ليتوج باللقب.

وكان مانشستر سيتي حسم تأهله لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما فاز على مضيفه شيفيلد وينزداي، في عقر داره بهدف دون رد.

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وقال محرز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت مباراة صعبة، وكنا نعرف أنها ستكون كذلك، لكننا أنجزنا المهمة بنجاح".

وأضاف الدولي الجزائري "في بعض الأحيان يتعين علينا الفوز بهذا الشكل، ونحن سعداء بالمضي قدما".

وتابع "الفريق يركز بشدة على كل مباراة، والمدرب يتأكد من أننا نركز على كل منافسة، نحن أقوياء عقليا للغاية، وسنحاول الفوز بأكبر قدر ممكن من الألقاب".

سيتي انتصر على ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب سنتياجو بيرنابيو ويملك فرصة كبيرة للعبور لربع النهائي، قبل أيام من تتويجه بكأس رابطة المحترفين.

وأتم محرز "لازال أمامنا طريق طويل، لكننا نحاول الفوز في كل مباراة،هكذا نحن كفريق واحد، سنحاول طوال الوقت اللعب بشكل جيد وتحقيق الانتصار".

هدف فوز مانشستر سيتي سجله المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقة 53 بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من الظهير الأيسر بنجامين ميندي.

ويحمل مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد من الموسم الماضي بعدما فاز على واتفورد في النهائي بسداسية دون رد.

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