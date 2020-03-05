صن داونز يستعيد ظهيره الأيمن استعدادا لـ الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صن داونز جاهزية لاعبه أنيلي نجونجا لمباراة الأهلي عصر السبت في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات صحفية:"لقد تعافى من الإصابة. لدينا ظهير أيمن الآن".

وافتقد موسيماني للاعب البالغ عمره 32 عاما في مباراة الذهاب ضد الأهلي والتي حسمها الأخير بنتيجة 2-صفر يوم السبت في ملعب القاهرة.

ونجونجا هو الظهير الأيمن الأساسي لصن داونز وشارك في كل مباريات دور المجموعات للبطولة.

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ويستضيف صن داونز مباراة الإياب يوم السبت.

وفي سياق آخر، أعلن النادي الجنوب إفريقي تجديد عقد قائده هلومبو كيكانا حتى عام 2024.

وسيواصل اللاعب البالغ عمره 34 عاما مشواره مع الفريق المكنى بالبرازيليين والذي بدأ في 2011 منذ رحيله عن نادي بلومفونتين سيلتيك.

وارتدى كيكانا القميص الأصفر لصن داونز في أكثر من 300 مباراة.

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