الغندور: تقنية الفيديو ستطبق في مسابقة وحيدة بمصر.. وحالة تسمح باستكمال اللقاء بدونها

قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري إن الأخير حصل على رخصة استخدام تقنية الفيديو في الدوري المصري الممتاز فقط.

وصرح الغندور في مؤتمر اتحاد الكرة قائلا: "هناك ٥٤ حكما حصلوا على رخصة استخدام تقنية حكم الفيديو في مصر، يجب أن يكون هناك ٤ حكام في المباراة الواحدة لديهم الرخصة".

وأضاف "حكم الساحة ومعه الحكم الرابع يجب أن يمتلكا الرخصة، وكذلك حكم الفيديو ومساعده، المساعدان فقط لا يكون معهما رخصة التقنية".

وواصل "هناك جلسات مع الحكام ومحاضرات للتعامل وتأخير رفع الراية لحين اتخاذ القرار من حكم الفيديو والساحة".

وأكمل "حكم الفيديو لن يتم الاستعانة به فقط إلا إن كان هناك تدخلا واضحا يجب الرجوع إليه في اتخاذ القرارات الفاصلة، والحكم سيتعامل وكأنه لا يوجد حكم فيديو، وعند وجود تدخل واضح ولعبة تستحق التعامل والرجوع فيها للتقنية سيحدث ذلك".

واسترسل "إن حدثت أي مشكلة تكنولوجية أو فنية تعطل العمل بتقنية الفيديو سيتم استكمال اللقاء بدونها، مثل انقطاع الكهرباء أو تعطل العمل بالعربة أو الكاميرات أو إصابة حكم الساحة، سيتم إطلاع الناديين على الموقف واستكمال اللقاء بدونها".

وأردف "هذا الأسلوب متبع في جميع المباريات وطبقا للوائح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حالة وجود مشكلة تقنية تواجه التنفيذ يتم إخطار الناديين وإكمال اللقاء بدونها وبلا أي مشكلة على الإطلاق".

وأتم "تقنية حكم الفيديو لن تطبق إلا في الدوري المصري الممتاز، وحكم الفيديو لن يتواجد في كأس مصر والسوبر والدرجة الثانية، لأن الرخصة التي حصل عليها اتحاد الكرة تخص الدوري فقط، وإن رغم الاتحاد في تعميمها بباقي المسابقات سيحتاج لموافقات جديدة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورخصة إضافية في المرحلة المقبلة".

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