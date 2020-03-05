اتحاد الكرة: مجلس الاتحاد الدولي وصف ما فعلناه لتطبيق تقنية الفيديو بالمعجزة

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري إن مجلس الاتحاد الدولي لإدارة كرة القدم وصف ما فعله الاتحاد المصري في سرعة تطبيق تقنية حكم الفيديو بـ "المعجزة" موضحا أنه حدد مدة من ٨ لـ١٢ شهرا لتطبيق التنقية لكن إصرار اتحاد الكرة كان وراء الإسراع في المهمة.

وصرح العطار في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "واجهنا العديد من العقبات لتنفيذ تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري، كانت تعيق التنفيذ، مجلس إدارة اتحاد الكرة الدولي كان يحتاج من ٨ لـ١٢ شهرا للتدريب حتى الحصول على الرخصة".

وأضاف "مجلس إدارة اتحاد الكرة تحمل وضغط بشدة، كان الحكام يتدربون أكثر من ١٢ ساعة يوميا لإنهاء آلية التنفيذ وبعد جلسة مع مسؤولي المجلس الدولي في مقر اتحاد الكرة لم يتم الإعلان عنها واجتماعات متواصلة لـ٣ أيام".

وواصل "شرحنا كافة التفاصيل ومع أول أيام تدريب الحكام في استاد القاهرة، نصح مسؤولي مجلس الاتحاد الدولي بعدم الإسراع في العمل والتنفيذ، أصررنا على البدء في المشروع في موعده والانتهاء منه".

وأكمل "وصف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ما حدث بأنه معجزة لا يمكن وصفها ولم تحدث من قبل، وأن هناك عدد كبير من الحكام حصلوا على الرخصة وصل عددهم إلى ٥٤ حكما، هناك محاولات لمضاعفة العدد خلال الفترة المقبلة".

وتابع العطار حديثه قائلا: "استاد طنطا هو الملعب الوحيد الذي توجد به مشاكل فنية في تنفيذ التقنية، ويحتاج لبعض التعديلات في وضع الكاميرات، وغيرها من الأمور، وجيري العمل على الانتهاء منها حاليا حتى تقام مباراة طنطا يوم ١١ مارس على ملعبه والحصول على الموافقات الكاملة".

واسترسل "ملاعب أسوان والجونة والجيش بالسويس وبرج العرب لا تعاني من أي مشاكل فنية على الإطلاق، وستحصل على الموافقات خلال الأيام المقبلة، قبل أي مباراة في هذه الملاعب الأربعة سيتم الحصول يومها صباحا على الموافقات الخاصة بها وتنفيذها بصورة رسمية، ولن تكون هناك أزمة في إِقامة المباريات بهذه الملاعب".

وأتم "جميع الإدارات داخل اتحاد الكرة عملت بكل حب في مشروع تطبيق تقنية الفيديو للبدء في تنفيذه في الدوري المصري، هناك عدة مشروعات ضخمة سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة".

وكان الجنايني قد أعلن في وقت سابق تفاصيل التعاقد مع شركة "ميديا برو" التي تطبق التقنية في الدوريين الإيطالي والإسباني. (طالع التفاصيل)

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