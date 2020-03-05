أرسنال يعلن إصابة توريرا بكسر في الكاحل ومدة غيابه غير معروفة بعد

الخميس، 05 مارس 2020 - 13:11

كتب : FilGoal

لوكاس توريرا

أعلن نادي أرسنال إصابة لاعبه لوكاس توريرا بكسر في الكاحل الأيمن تعرض له خلال مواجهة الفريق يوم الإثنين ضد بورتسموث في كأس إنجلترا.

ونشر النادي بيانا أوضح من خلاله حالة مصابيه قائلا: "توريرا يعاني من كسر في كاحله الأيمن تعرض له خلال مواجهة بورتسموث يوم الإثنين".

وأضاف "ننتظر مراجعة التشخيص مع مختص وهو من سيحدد مدة التعافي من الإصابة".

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وقال النادي كذلك إن كيران تيرني مدافع الفريق قد عادل للتدريبات الجماعية، وسيدريك سواريس الظهير الأيمن سيعود خلال الأسبوع المقبل، فيما يعود سياد كولاسيناك في نهاية الشهر الجاري، أما كالوم تشامبرز فقد خضع لجراحة ناجحة ومن المتوقع عودة في الفترة من ستة إلى تسعة أشهر.

أرسنال فاز بنتيجة ٢-٠ ضد بورتسموث يوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ١٦ من كأس الاتحاد الإنجليزي.

توريرا صاحب الـ٢٤ عاما شارك في ٣٣ مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

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