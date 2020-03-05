قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي - ليستر ضد تشيلسي ونورويتش في طريق مانشستر يونايتد

الخميس، 05 مارس 2020 - 00:32

كتب : FilGoal

كأس الاتحاد الإنجليزي

يصطدم تشيلسي بمواجهة ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما نورويتش الذي أقصى توتنام في طريق مانشستر يونايتد.

وأجريت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتقام مبارياته يوم 21 من شهر مارس الجاري.

ويحل أرسنال ضيفا على فريق شيفلد يونايتد، بينما يحل مانشستر سيتي ضيفا على نيوكاسل يونايتد.

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أما نورويتش فيستضيف الفائز من مواجهة دربي كاونتي أمام مانشستر يونايتد.

وكان ليستر قد تغلب على برمنجهام بهدف دون رد سجله ريكاردو بيريرا في الدقيقة 82، بينما تغلب مانشستر سيتي على شيفلد وينزداي بنفس النتيجة بهدف سرجيو أجويرو.

أما توتنام فلم يحافظ على تقدمه في الشوط الأول على نورويتش بهدف يان فيرتونخين، وتعادل جوسيب درميتش في الدقيقة 78.

وبعد اللجوء للوقت الإضافي تغلب نورويتش وحسم تأهله لربع النهائي بالفوز 3-2 في ركلات الترجيح.

ويتبقى مباراة وحيدة في الدور ثمن النهائي بين دربي كاونتي ومانشستر يونايتد تقام مساء الخميس.

مباريات ربع النهائي كالآتي:

شيفيلد يونايتد × أرسنال

نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي

نورويتش سيتي × (دربي كاونتي ضد مانشستر يونايتد)

ليستر سيتي × تشيلسي

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