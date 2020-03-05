كوكا يسجل في خسارة أولمبياكوس أمام ريمونتادا باوك في كأس اليونان

لم تكف ثنائية أولمبياكوس المبكرة في أول 8 دقائق بشباك باوك في الفوز بذهاب نصف نهائي كأس اليونان.

أولمبياكوس خسر على أرضية ملعب تومبا ستديوم معقل باوك بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم تقدمهم.

أحمد حسن كوكا افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة من متابعة لرأسيته التي تصدى لها الحارس وأودع الكرة بقدمه.

هدف هو الرابع لكوكا بقميص الفريق اليوناني في 8 مباريات والأول له بعدما فشل في التسجيل في آخر مباراتين.

وفي الدقيقة الثامنة سجل لاعب الوسط جيليرمي الهدف الثاني لأولمبياكوس.

رد باوك جاء سريعا بإدارك التعادل في دقيقتين عن طريق ديميتروس بيلكاس في الدقيقة العاشرة والكرواتي جوسيب ماسيتش في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 69 سجل بيلكاس هدف تفوق باوك لأول مرة عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 85 تعرض جيلانيولوس للطرد المباشر ليُكمل باوك اللقاء بعشر لاعبين.

وينتظر أولمبياكوس مباراة الإياب لتعويض خسارته في الثاني والعشرين من أبريل المقبل والتأهل للنهائي.

ويمتلك أولمبياكوس الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس اليونان برصيد 27 لقبا.

ويغيب لقب كأس اليونان عن خزائن النادي منذ موسم 2014-2015.

video:1

اقرأ أيضا:

الإعلان عن سبب العقوبات القاسية على الترجي بسبب مباراة الزمالك

عقوبات قاسية على الترجي قبل مواجهة الزمالك

سبب استقالة تركي آل الشيخ من الأهلي

الدوري الإيطالي بدون جماهير بسبب فيروس كورونا

تعرف على أول حكم VAR في الدوري المصري