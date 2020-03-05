وداعا مورينيو.. نورويتش يقصي توتنام من كأس إنجلترا

ودع توتنام كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بالخسارة أمام نورويتش سيتي في دور الـ16 من البطولة بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح التي ابتسبت للكناري.

تقدم توتنام في الدقيقة 13 برأسية للمدافع البلجيكي يان فيرتونخين.

وقبل النهاية نجح نورويتش في التعادل عن طريق يوسيب درميتش في الدقيقة 78 بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من الحارس ميشيل فورم.

ليلجأ الفريقين إلى الوقت الإضافي الذي انتهى بالتعادل أيضا ويحتكم الفريقين لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح تألق الحارس الهولندي تيم كرول وقاد فريقه نورويتش للتأهل لربع النهائي.

وأهدر من توتنام إريك لاميلا وسدد الكرة في العارضة، ثم تصدى تيم كرول لتسديدات تروي باروت وجيدسون فيرنانديز، وسجل فقط لتوتنام إريك داير وجيوفاني دي لوسيلسو.

بينما سجل لنورويتش كل من آدم أوشي إيداه وماركو ستيبيرمان وتود كانتويل، وأهدر كيني ماكليان.

وبذلك يلعب نورويتش سيتي في دور الـ8 أمام الفائز من مانشستر يونايتد وديربي كاونتي.

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