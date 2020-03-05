المصري لـ في الجول: مصير حضور مباراة نهضة بركان الجماهيري ما زال مجهولا

الخميس، 05 مارس 2020 - 00:06

كتب : أيمن عيد

أحمد ياسر مع المصري أمام نهضة بركان

كشف محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، بأن مصير لقاء الفريق مع نهضة بركان ما زال مجهولا حتى الآن.

وقال الخولي في تصريحات لـFilGoal.com: "تواصلت مع مسؤولي نهضة بركان لمعرفة مصير اللقاء، وعرفت أنهم لم يتلقوا أي إخطار رسمي حتى الآن".

وأضاف "المباراة لم يتحدد لها حتى الآن إن كانت ستكون بحضور جماهيري أو لا".

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من جهة أخرى، علم FilGoal.com من مصدر من فريق نهضة بركان، بأن تذاكر الفريق لم تطبع حتى الآن.

الجمعية الملكية المغربية أعلنت اليوم الأربعاء، إقامة كافة النشاطات الكروية بمختلف الفئات العمرية بدون جمهور بداية من اليوم.

المصري يلاقي نهضة بركان يوم الأحد المقبل، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكان المصري قد تعادل مع نهضة بركان بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب من البطولة.

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