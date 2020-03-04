كأس ألمانيا - ليفركوزن وفرانكفورت إلى المربع الذهبي

حصد فريقا باير ليفركوزن وإينتراخت فر انكفورت بطاقتي العبور لنصف نهائي كأس ألمانيا بعد التفوق على يونيون برلين وفيردر بريمن على الترتيب.

وكان بايرن ميونيخ حامل اللقب قد تأهل أمس رفقة ساربروكن من الدرجة الرابعة الذي صار أول فريق يحقق هذا الإنجاز (طالع التفاصيل).

ليفركوزن نجح في قلب تأخره إلى فوز على حساب يونيون برلين بعدما انتهى الشوط الأول بالخسارة بهدف نظيف.

في الشوط الثاني نجحت تغييرات بيتر بوس المدير الفني الهولندي لليفركوزن في قلب النتيجة.

إذ سجل البديل كريم بلعربي هدف التعادل في الدقيقة 72 بعد 3 دقائق من نزوله.

وسجل تشارليز أرانجويز هدف التقدم في الدقيقة 86، ومن ثم أضاف الفرنسي الشاب موسى ديباي هدف أصحاب الأرض الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

They left it late, but Leverkusen turned it around ⌚#B04FCU pic.twitter.com/oqaYzQlOKS — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 4, 2020

وأكمل إينتراخت فرانفكورت بطل نسخة 2017-18 عقد المتأهلين للمربع الذهبي بالفوز بنتيجة 2-0 على فيردر بريمن.

الشوط الأول شهد احتساب ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول من علامة الجزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 60 سجل الياباني دياشي كامادا الهدف الثاني للفريق مؤكدا على تفوق فرانكفورت.

وتقام قرعة نصف النهائي في الثامن من مارس المقبل، فيما تقام مباريات المرحلة يومي 21 و22 أبريل المقبل.

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