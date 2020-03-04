كأس ألمانيا - ليفركوزن وفرانكفورت إلى المربع الذهبي

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 23:48

كتب : FilGoal

كاي هافرتز - باير ليفركوزن

حصد فريقا باير ليفركوزن وإينتراخت فر انكفورت بطاقتي العبور لنصف نهائي كأس ألمانيا بعد التفوق على يونيون برلين وفيردر بريمن على الترتيب.

وكان بايرن ميونيخ حامل اللقب قد تأهل أمس رفقة ساربروكن من الدرجة الرابعة الذي صار أول فريق يحقق هذا الإنجاز (طالع التفاصيل).

ليفركوزن نجح في قلب تأخره إلى فوز على حساب يونيون برلين بعدما انتهى الشوط الأول بالخسارة بهدف نظيف.

أخبار متعلقة
كأس ألمانيا - ساربروكن يحقق ما لم يحدث من قبل.. وبايرن ميونيخ للمربع الذهبي بايرن يفلت من سيناريو مجنون أمام هوفنهايم في كأس ألمانيا قرعة كأس ألمانيا.. مواجهات متوسطة لـ بايرن ودورتموند دورتموند ولايبزيج يودعان كأس ألمانيا

في الشوط الثاني نجحت تغييرات بيتر بوس المدير الفني الهولندي لليفركوزن في قلب النتيجة.

إذ سجل البديل كريم بلعربي هدف التعادل في الدقيقة 72 بعد 3 دقائق من نزوله.

وسجل تشارليز أرانجويز هدف التقدم في الدقيقة 86، ومن ثم أضاف الفرنسي الشاب موسى ديباي هدف أصحاب الأرض الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وأكمل إينتراخت فرانفكورت بطل نسخة 2017-18 عقد المتأهلين للمربع الذهبي بالفوز بنتيجة 2-0 على فيردر بريمن.

الشوط الأول شهد احتساب ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول من علامة الجزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 60 سجل الياباني دياشي كامادا الهدف الثاني للفريق مؤكدا على تفوق فرانكفورت.

وتقام قرعة نصف النهائي في الثامن من مارس المقبل، فيما تقام مباريات المرحلة يومي 21 و22 أبريل المقبل.

اقرأ أيضا:

الإعلان عن سبب العقوبات القاسية على الترجي بسبب مباراة الزمالك

عقوبات قاسية على الترجي قبل مواجهة الزمالك

سبب استقالة تركي آل الشيخ من الأهلي

الدوري الإيطالي بدون جماهير بسبب فيروس كورونا

تعرف على أول حكم VAR في الدوري المصري

كأس ألمانيا في ألمانيا باير ليفركوزن إينتراخت فرانكفورت
نرشح لكم
أخر الأخبار
هاتريك مبابي يقود سان جيرمان لاكتساح ليون والصعود لنهائي كأس فرنسا 5 دقيقة | أوروبا
وداعا مورينيو.. نورويتش يقصي توتنام من كأس إنجلترا 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي - ليستر ضد تشيلسي ونورويتش في طريق مانشستر يونايتد 7 دقيقة | أوروبا
إلى النهائي التاريخي.. سوسيداد يُنهي مغامرة ميرانديس الشجاع 12 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات الخميس 5-3-2020 والقنوات الناقلة – عودة الدوري المصري بتواجد الـVAR 12 دقيقة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: مصير حضور مباراة نهضة بركان الجماهيري ما زال مجهولا 33 دقيقة | إفريقيا
كوكا يسجل في خسارة أولمبياكوس أمام ريمونتادا باوك في كأس اليونان 33 دقيقة | المحترفون
وزير الرياضة التونسي يوضح: لم نمنع جماهير مصر والمغرب من القدوم.. هذا ما حدث 42 دقيقة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 حوار في الجول - نادر شوقي يكشف كل تفاصيل إصابة رمضان صبحي.. سر تأخره وموعد عودته
قد ينال إعجابك