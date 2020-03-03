كأس ألمانيا - ساربروكن يحقق ما لم يحدث من قبل.. وبايرن ميونيخ للمربع الذهبي

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 23:48

كتب : FilGoal

ساربروكن الألماني

حقق نادي ساربروكن ما لم يحققه أي فريق في الدرجة الرابعة الألمانية من قبل بالوصول إلى نصف نهائي كأس ألمانيا لأول مرة في التاريخ.

الفريق القابع في الدرجة الرابعة تفوق على فورتونا دسلدورف -من الدرجة الأولى- بسيناريو دراماتيكي في افتتاح ربع نهائي كأس ألمانيا.

ولأن التأهل له طعم خاص فقد سدد لاعبو الفريقين 20 ركلة ترجيح من أجل حسم بطاقة العبور.

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سا الذي يلعب في دوري منطقة الجنوب الغربي تقدم في الدقيقة 31 عن طريق توبياس جينكي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تسلم عرضية من البديل فروسي.

وظل فورتونا يسعى لتسجيل التعادل، وكاد أن يسجل روين هينينجس -هداف البطولة برصيد 4 أهداف- هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83 إلا أن الحارس تصدى لها ومن ثم ارتطمت بالقائم دون أن تهز الشباك.

وفي الأنفاس الأخيرة سجل الدنماركي ماتياس يورجنسن هدف التعادل في الدقيقة 90 برأسية من داخل منطقة الجزاء بعد رأسية من الحارس الذي خرج من مرمى لتحقيق التعادل.

الشوطان الإضافيان انتهيا بالتعادل أيضا ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لـ ساربروكن إذ سدد لكل فريق 10 لاعبين أهدر كل فريق 3 ركلات.

وفي الركلة الأخيرة سجل مولر للأصحاب الأرض لكن يورجنسن الذي سجل هدف التعادل القاتل، قتل أحلام فريقه بإهدار ركلة الترجيح الأخيرة أمام يد الحارس دانييل باتز الذي تصدى لركلة جزاء و4 ركلات ترجيحية.

مشوار الفريق لم يكن سهلا إذا أقصى مسبقا كل من كولن من الدرجة الأولى في دور الـ 32 وكارلسروه بالدرجة الثانية من ثمن النهائي والآن وضع قدميه في نصف النهائي.

وفي نفس المرحلة حقق بايرن ميونيخ الفوز على شالكه وتأهل للمربع الذهبي بالفوز على ملعب فيلتنس أرينا بنتيجة 1-0.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق جوشوا كيميتش في الدقيقة 40 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مستغلا تشتيت المدافعين لركنية نفذها البرازيلي فيليبي كوتينيو.

ويواصل بايرن ميونيخ الدفاع عن لقبه إذ يسعى للتتويج بالنسخة الـ 20 والثانية على التوالي.

وتقام قرعة نصف النهائي في الثامن من مارس المقبل، فيما تقام مباريات المرحلة يومي 21 و22 أبريل المقبل.

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