موسيماني: إحراز هدفين في الأهلي؟ سجلنا 11 في مباراة واحدة

شدد بيتسو موسيماني على قدرته، وفريقه صن داونز الجنوب إفريقي، على تعويض فارق الهدفين في مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

الأهلي فاز ذهابا على صن داونز 2-0، قبل مواجهة الإياب عصر السبت المقبل في بريتوريا، والتي قال عنها موسيماني: "إذا سألتم ريني فايلر إذا كان يستطيع تسجيل هدفين في بريتوريا، سيقول نعم، لأنه لو قال عكس ذلك سيغضب منه المسؤولين في الأهلي".

وأردف "إنه الأمر نفسه، لو قلت إنني لا أستطيع تسجيل هدفين سأخسر وظيفتي، وأنا أحتاج لإبقاء وظيفتي. سأقول إننا نستطيع تسجيل الهدفين، أحيانا نسجل 3 أو أكثر. في مباراة واحدة سجلنا 11 مرة، لذا نستطيع تسجيل هدفين".

وأضاف طبقا لموقع "سوكر لادوما": "سنلعب بنفس طريقتنا لأن تلك فلسفتنا. برشلونة يلعب كل أسبوع بطريقته وكذلك الأهلي، لا فارق تكتيكيا بين فريق الأهلي العام الماضي والعام الحالي ويمكنني قول ذلك لإنني مدرب وأستطيع إثبات ذلك".

وأكمل "الأهلي يلعب بنفس الطريقة، وأنا لا أستطيع تغيير طريقتي. الأهلي ضغطنا للخلف كثيرا. كان علينا حماية مرمانا، والأمر كان سيصبح مختلفا لو سجلنا الفرصة التي سنحت لنا في أول 20 ثانية من مواجهة الذهاب".

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وأتم "أنا أبكي بسبب تلك الفرصة، لو كنا سجلناها، كنا سنتحدث في أمور أخرى اليوم".

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