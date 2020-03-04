موسيماني: إحراز هدفين في الأهلي؟ سجلنا 11 في مباراة واحدة

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 11:32

كتب : FilGoal

موسيماني - صن داونز

شدد بيتسو موسيماني على قدرته، وفريقه صن داونز الجنوب إفريقي، على تعويض فارق الهدفين في مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

الأهلي فاز ذهابا على صن داونز 2-0، قبل مواجهة الإياب عصر السبت المقبل في بريتوريا، والتي قال عنها موسيماني: "إذا سألتم ريني فايلر إذا كان يستطيع تسجيل هدفين في بريتوريا، سيقول نعم، لأنه لو قال عكس ذلك سيغضب منه المسؤولين في الأهلي".

وأردف "إنه الأمر نفسه، لو قلت إنني لا أستطيع تسجيل هدفين سأخسر وظيفتي، وأنا أحتاج لإبقاء وظيفتي. سأقول إننا نستطيع تسجيل الهدفين، أحيانا نسجل 3 أو أكثر. في مباراة واحدة سجلنا 11 مرة، لذا نستطيع تسجيل هدفين".

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة في بيان رسمي: لجنة الاستئناف تنظر تظلمي الأهلي والزمالك ميتشو: مواجهة الأهلي القارية صعبة لكن بإمكانه التأهل.. الزمالك سيظل في قلبي مرتضى: لأول مرة منذ سنوات يحدث توازن مع الأهلي في عدد البطولات.. وكارتيرون ثعلب الاستاد

وأضاف طبقا لموقع "سوكر لادوما": "سنلعب بنفس طريقتنا لأن تلك فلسفتنا. برشلونة يلعب كل أسبوع بطريقته وكذلك الأهلي، لا فارق تكتيكيا بين فريق الأهلي العام الماضي والعام الحالي ويمكنني قول ذلك لإنني مدرب وأستطيع إثبات ذلك".

وأكمل "الأهلي يلعب بنفس الطريقة، وأنا لا أستطيع تغيير طريقتي. الأهلي ضغطنا للخلف كثيرا. كان علينا حماية مرمانا، والأمر كان سيصبح مختلفا لو سجلنا الفرصة التي سنحت لنا في أول 20 ثانية من مواجهة الذهاب".

وأتم "أنا أبكي بسبب تلك الفرصة، لو كنا سجلناها، كنا سنتحدث في أمور أخرى اليوم".

اقرأ أيضا

تخصيص 200 مقعد لجماهير الأهلي في ملعب صن داونز

ميتشو: الزمالك سيظل في قلبي

أبو تريكة: ليفربول يجب أن يتذكر الماضي

اتحاد الكرة يعلن موقف تظلمي الأهلي والزمالك

فيديو في الجول – سعفان الصغير يتحدث عن رفض عودة عواد للإسماعيلي.. والمنتخب أحمر وأبيض فقط

الأهلي صن داونز في إفريقيا بيتسو موسيماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماركا: أتليتكو يسعى لضم راكيتيتش 10 دقيقة | أوروبا
وزير الرياضة الإيطالي: اتجاه لاستكمال الدوري بدون جماهير 28 دقيقة | أوروبا
رسميا - الترجي يعلن طرح تذاكر مباراته أمام الزمالك 33 دقيقة | إفريقيا
كلوب: سنعود لمستوانا المعهود قريبا 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: رغم الفوز في الكلاسيكو.. ريال مدريد على اتصال بـ بوكيتينو 54 دقيقة | أوروبا
قائمة الترجي – عودة بدران والخنيسي ضد الزمالك.. وغياب شتي ساعة | إفريقيا
الزمالك: الترجي منافس صعب.. طوينا صفحة الذهاب وكلنا إصرار على التأهل ساعة | إفريقيا
بيان رسمي – الاتحاد التونسي: مباراة الترجي ضد الزمالك بحضور الجمهور ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 رسميا – اتحاد الكرة يعلن اعتبار الزمالك مهزوما أمام الأهلي.. وعقوبة إضافية 3 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 4 مصدر مقرب من إكرامي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ بيراميدز.. ومفاجأة في الأهلي
قد ينال إعجابك