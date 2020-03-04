اتحاد الكرة في بيان رسمي: لجنة الاستنئاف تنظر تظلمي الأهلي والزمالك

أعلن اتحاد الكرة صباح اليوم الأربعاء عن تحويل تظلمي الأهلي والزمالك ضد العقوبات الموقعة عليهما عقب لقاء السوبر المصري إلى لجنة الاستئناف.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أشار فيه إلى أن التظلم من المقرر عرضه على لجنة الاستئناف في اجتماع لم يحدد موعده حتى الآن.

وأكد البيان أن الأهلي والزمالك سددا بالفعل رسوم التظلم.

وكان عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات قال في وقت سابق لـFilGoal.com إنه من الوارد تخفيف العقوبات الموقعة على لاعبي الأهلي والزمالك.

وأضاف " تم تخفيف عقوبة سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي وعدد من لاعبي بيراميدز".

وعما تستند إليه اللجنة في تخفيف العقوبات قال: "بعد تقديم الالتماس يتم دراسة الأمر والعقوبة وبناء عليه يتم اتخاذ قرار بتخفيض مدة العقوبة أو استمرارها".

وتعرض محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق الأبيض للإيقاف حتى نهاية الموسم بجانب إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لمدة 8 مباريات وهؤلاء فقط من يحق لهم الاستئناف ضد القرار.

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