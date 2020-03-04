أبو تريكة: ليفربول يجب أن يتذكر الماضي ويتم شحن اللاعبين.. وعدم التفكير في أتليتكو

يرى محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر الأسبق ومحلل قنوات بي إن سبورتس أن ليفربول عليه تذكر الماضي وشحن اللاعبين من جديد للعودة إلى الانتصارات.

وودع ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة من تشيلسي بهدفين دون رد، ليتلقى الخسارة الثالثة في أخر أربع مباريات.

وقال أبو تريكة: "علينا تذكير ليفربول بالماضي، مباراة برشلونة مثلا".

وأضاف "يورجن كلوب عليه الآن استعادة أبرز الانتصارات الماضية ليشاهدها اللاعبون".

وتابع تريكة "لا يجب الحديث عن مواجهتي واتفور أو تشيلسي، على اللاعبين تذكر الأشياء المميزة فقط في هذه الفترة".

وشدد "على الجهاز الفني إبعاد اللاعبين عن جميع الضغوط وشحنهم من جديد في تلك الحالة ستجد أسود يأكلون الجميع".

وأتم تصريحاته "عليهم عدم التفكير نهائيا في مواجهة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام أتليتكو ولكن النظر للدوري أولا".

ويلعب ليفربول مباراته المقبلة يوم السبت أمام بورنموث على ملعب أنفيلد قبل أن يواجه أتليتكو مدريد مساء 11 مارس.

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