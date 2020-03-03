تخصيص 200 مقعد لجماهير الأهلي في ملعب صن داونز

حدد نادي ماميلودي صن داونز العدد المسموح لجماهير الأهلي في مدرجات ملعب لوكاس موريبي، الذي يستضيف لقاء الفريقين يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

قال شريف عيسى السفير المصري في جنوب إفريقيا "عقدنا اجتماعا أمنيا اليوم الثلاثاء مع مسؤولي الملعب، وتم تخصيص 200 مقعد لجماهير الأهلي".

وأشار عبر قناة أون تايم سبورتس 2 إلى أن "جماهير الأهلي ستجلس في مكان مؤمن تماما على أعلى درجة".

وأوضح "الملعب يسع لـ25 ألف متفرج، وأرضيته جيدة، ولن تكون عائقا أمام الفريقين لتقديم أداء جيد".

واستطرد شريف عيسى "قمنا اليوم أيضا بتحليل مضمون صحف جنوب إفريقيا، والذي أظهر أن هناك حالة قلق لدى صن داونز، لأن الأهلي يخوض لقاء الإياب متسلحا بثقة الفوز في القاهرة بهدفين دون رد".

وكان الأهلي فاز ذهابا بثنائية علي معلول يوم السبت الماضي.

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