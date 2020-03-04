ميتشو: مواجهة الأهلي القارية صعبة لكن بإمكانه التأهل.. الزمالك سيظل في قلبي

يرى سريدويفيتش ميتشو المدير الحالي لمنتخب زامبيا والسابق لفريق الزمالك، أن الأهلي يمكنه التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم صعوبة المواجهة كما شدد على حبه للزمالك وأن ذلك لن يتغير وسيسعد بالعودة لمصر مجددا.

وحل باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك خلفا لميتشو الذي يقود منتخب زامبيا حاليا.

وقال ميتشو في تصريحات لبرنامج ملعب أون: "الأهلي لديه مواجهة صعبة أمام صن داونز في لقاء الإياب، ولكن يمكنه التأهل رغم ذلك".

وأضاف "بالطبع فوز صن داونز بخمسة أهداف الموسم الماضي سيظل في الأذهان وستفكر به الجماهير".

وعن تواصله مع الزمالك بعد الرحيل أوضح ميتشو "لم تتح لي فرصة التواصل مع كارتيرون، وأتمنى للزمالك مشوار رائع الفريق الذي يظل احترامي له فهو نادي كبير ويملك مدرب رائع".

وشدد "لا أشعر بأي أحقاد أو مشاعر سلبية تجاه النادي، أنا سعيد بالتجربة وحققنا نتائج رائعة في البداية".

وكشف ميتشو "تركيزي الآن مع منتخب زامبيا وهدفي التأهل لكأس العالم 2022".

وعن العودة لقياد فريق مصري قال: "أنا أحب مصر وكرة القدم بها وتحتل مكانة في قلبي، وربما تتاح لي الفرصة مجددا لقيادة أحد الفرق ولكن حتى ولو لم يحدث فستظل في قلبي".

وعن فارق الراتب بين الزمالك وزامبيا قال ميتشو: "عندما نتحدث عما أتقاضاه، أريد أن أقول أن الميزة التي أحصل عليها بالعمل في إفريقيا هي النجاحات وليس فقط الراتب الذي يدفعني للعمل هنا".

وبالحديث عن إصابته بالسرطان مثلما أشيع وقت وجوده في الزمالك قال ميتشو: "هذا الكلام لم يكن صحيحا على الإطلاق، أوكد للجميع أنني احترم نادي الزمالك والمدير الفني الحالي".

وأتم "ربما تحدث بعض الأخطاء بسبب عدم فهم الترجمة أو ما شابه، لكن يظهر للجميع أنني في صحة جيدة وأقود منتخبا الآن".

وحقق ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك قبل رحيله عن الفريق بعد الفوز على بيراميدز.

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