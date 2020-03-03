فيديو في الجول – سعفان الصغير يتحدث عن رفض عودة عواد للإسماعيلي.. والمنتخب أحمر وأبيض فقط

"قلت للإدارة إن عاد محمد عواد سأترك العمل وأجلس في منزلي" سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي.

يُعرف عنه إنه يُخرج أفضل حراس المرمى في مصر لكنه يتعرض للانتقاد كثيرا بسبب عصبيته في المباريات.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع سعفان الصغير تحدث فيه عن العديد من الأشياء.

"أقول للحراس إن تلقيتم هدفا من منتصف الملعب لكنك حاولت أن تتصدى للكرة سأسامحك لكن إن تعاليت على الكرة سأجلسك على مقاعد البدلاء".

"أتمنى أن أتولى منصب مدير الكرة لشهر واحد في النادي لأعلم اللاعبين قيمة الإسماعيلي".

"محمود الجوهري طالبني بعدم العصبية في منتخب الشباب مع ضياء السيد، جلست 4 سنوات على مقاعد البدلاء لم أحرك ساكنا".

"المنتخب يهتم باللون الأحمر والأبيض في حراسة المرمى، لن يضم أحمر وأصفر أو أبيض وأخضر، هذا هو المنتخب".

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