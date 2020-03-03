بايرن يضرب بيد من حديد لمنع تكرار ما حدث ضد رئيس هوفنهايم

يضرب نادي بايرن ميونيخ بيد من حديد أمام ما حدث في لقاء الفريق ضد هوفنهايم عندما رفعت جماهير البافاري لافتات مسيئة ضد مالك هوفنهايم.

بايرن ميونيخ فاز 6-0 على مضيفه هوفنهايم هذا الأسبوع في الجولة 24 من الدوري الألماني،مباراة كادت أن تُلغى بسبب لافتات مسيئة من جماهير بايرن في حق ديتمار هوب مالك نادي هوفنهايم.

وأفاد نادي بايرن في بيان عبر موقعه جاء على النحو التالي:-

بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة هوفنهايم وبايرن ميونيخ، نعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في ما جرى داخل مدرجات ملعب هوفنهايم والخروج بقرارت صارمة على المدى القصير والطويل لمحاربة ظواهر العنصرية والإهانة ومعاداة السامية وكل مظاهر التفرقة".

هذه اللجنة من شأنها أن تعمل بالتعاون مع فريق التحقيق الذي شكلته شرطة مدينة مانهايم، وستقوم بدعمها بكافة الإمكانيات المتاحة، كما ستقوم اللجنة بالتواصل مع جميع الأطراف المعنية وعدد من الخبراء".

لبحث تداعيات هذه الأحداث وسبل التصدي للظواهر المشينة في الملاعب، ندعو لعقد اجتماع مع أندية القسمين الأول والثاني ورابطة الدوري الألماني واتحاد الكرة في ألمانيا لمناقشة هذا الملف".

من هذا المنطلق، يؤكد بايرن ميونيخ على موقفه بأن مثل هذه الحوادث لا يمكن السماح بتكرارها، وتؤكد إدارة النادي على وقوفها في وجه ظواهر التفرقة والكراهية والإهانة والعنف بكل أشكالها، كما تشدد على التزام بايرن ميونيخ بمبادئ التسامح والمساواة وإيمانه بأن كرة القدم لا يجب أن تحيد عن هدفها الأصلي.

ماذا حدث

جماهير بايرن ميونيخ التي ارتحلت إلى ملعب راين نيكار أرينا، رفعت لافتات عدائية في حق ديتمار هوب مالك هوفنهايم، مما تسبب في إيقاف المباراة مرتين، وكاد يتسبب في إلغائها.

الأزمة بدأت في الدقيقة 67 بعد أن سجّل بايرن أهدافه الستة، عندما أشهرت جماهير بايرن لافتة نعتت فيها هوب بـ "ابن العاهرة".

ليقوم الحكم كريستيان دينجرت بإيقاف المباراة لمدة 3 دقائق، قبل أن تُستأنف مجددا.

لكن 7 دقائق فقط مرت، وعاد دينجرت لإيقاف المباراة مجددا بسبب ظهور لافتة مسيئة أخرى في حق مالك هوفنهايم.

ليتجه لاعبو بايرن، ومدربهم هانز ديتر فليك، ومساعده هيرمان جيرلاند، وحسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لـ بايرن، نحو مدرج جماهيرهم لمحاولة تهدئتهم، محاولت باءت بالفشل.

المباراة هُددت بشكل بالغ بعد أن انسحب طاقم التحكيم ولاعبو الفريقين من الملعب بالكامل.

وبعد 15 دقيقة من توقف المباراة، هبط كل المعنيين إلى أرض الملعب لاستكمال المباراة في واحدٍ من أغرب المشاهد بتاريخ الكرة الألمانية.

اللاعبون وبعد أن تأكدوا من أن الفارق يصعب تعويضه، اتفقوا على التوقف عن اللعب اعتراضا على سلوك الجماهير، ودعما للمالك.

ليستكمل الحكم الدقائق العشر المتبقية في مشهد قضاه اللاعبون في التحدث والتلاعب بالكرات فيما بينهم، وسط سيل من التصفيق بواسطة جمهور هوفنهايم الحاضر.

فيما وقف كارل هاينتس رومينيجه الرئيس التنفيذي لـ بايرن ميونيخ، إلى جوار هوب على الخط الجانبي للملعب، يتابعان المشهد العجيب، ويصفقان مع الجماهير.

من هو ديتمار هوب؟

هوب (79 عاما) ملياردير ألماني يرجع له الفضل في نهضة هوفنهايم.

النادي الحديث تسلّق من القسم الخامس وصولا إلى القسم الأول في وقتٍ قصير، بفضل الاستثمارات العملاقة لـ هوب مالك النادي منذ مطلع الألفية الجديدة.

هذا الاستثمار الرأسمالي من هوب، لا يحظى بشعبية كبيرة في ألمانيا، إذ ترجع ملكية أغلب الأندية إلى الأعضاء.

ولذا تعرّض هوب لكثير من الاستهجان من جماهير الفرق الأخرى في السنوات الماضية، وربما الواقعة الأشهر حدثت في سبتمبر 2018 بواسطة جماهير بوروسيا دورتموند.

مناصرو الفريق الأصفر رفعوا وقتها لافتة مرسومة لوجه هوب الذي صوَّر في صورة هدف لطلقة نارية، وكانت اللافتة مصحوبة بجملة “Hasta la vista Hopp!” في محاكاة للعبارة السينمائية الشهيرة لـ أرنولد شوارزنيجر في سلسلة Terminator.

عودة إلى كرة القدم

بالرجوع إلى كرة القدم التي أخذت قدرا ضئيلا من الاهتمام في هذا اللقاء، فقد سجّل سيرجي جنابري، ويوشوا كيميتش، ويوشوا زيركزي، وفيليبي كوتينيو (مرتين)، وليون جوريتسكا في الدقائق 2، و7، و15، و33، و47، و62.

ليرفع بايرن رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول بالدوري الألماني، فيما تجمّد رصيد هوفنهايم عند 34 نقطة في المركز الثامن.

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