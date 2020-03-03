كلوب: الهزيمة من واتفورد لن تؤثر على تشكيل ليفربول أمام تشيلسي

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن الخسارة التي تلقاها فريقه على يد واتفورد هذا الأسبوع لن تؤثر على اختياراته للاعبين الذين يشاركون أمام تشيلسي يوم الثلاثاء.

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج ضمن دور الـ16 من الكأس، بعد أيام من تلقي أول هزيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

عما إذا كانت الخسارة أمام واتفورد ستؤدي إلى تغييرات في تشكيل الريدز، قال كلوب: "لا، ليست هناك علاقة بين هزيمتنا يوم الأحد وتشكيل مباراة تشيلسي".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "اختياراتنا للتشكيل الذي يخوض كل مباراة تعتمد على عدد من المعايير، وأبرزها متطلبات المرحلة التي نعيشها من عمر الموسم وموعد إقامة المباراة والإصابات وحالة اللاعبين بالطبع، ولطالما قمنا باختيار التشكيل الذي رأينا أنه يمنحنا أكبر فرصة في التأهل إلى الدور التالي".

وعن تأثير غياب جوردن هندرسون على الفريق، أوضح "هندرسون لم يكن غائبًا بالمعنى الحرفي، فهو فقط لم يشارك في المباراة، ولكنه كان متواجدًا معنا في غرفة الملابس، شأنه شأن جيمس ميلنر".

وتابع الألماني "أنا سعيد بحصوله الآن على التقدير الذي ربما كان يستحقه منذ فترة طويلة، ولكننا لم نخسر أمام واتفورد بسبب عدم وجوده في الملعب".

وأتم "لقد لعبنا بتشكيل شبه مكتمل، ولكننا لم نقدم الأداء المنتظر، وهذا هو كل شيء. بالطبع يظل هندرسون لاعبًا مهمًا للغاية، ولكن غيابه لم يكن سببًا في الهزيمة".

ليفربول ينتظر تحقيق 12 نقطة من مبارياته العشرة المتبقية في الدوري الإنجليزي من أجل الفوز باللقب الغائب منذ 30 عاما.

فيما يحارب تشيلسي على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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