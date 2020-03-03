مخيتاريان: العمل مع مورينيو كان الأصعب في مسيرتي

لم يتمتع الأرميني بعلاقة جيدة مع جوزيه مورينيو رغم أنه كان مساهما في ثلاثة ألقاب فاز بها مانشستر يونايتد في موسم 2016-2017.

هنريك مخيتاريان النادي : روما

وكشف هنريك مخيتاريان كيف تعامل بصعوبة مع مدربه البرتغالي منذ انتقل لإنجلترا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال مخيتاريان (31 عاما) في حوار مصور مع المعلق واللاعب الروسي السابق ييفجيني سافين:"علاقتي مع مورينيو كانت الأصعب في مسيرتي، مدرب فائز بالفطرة. يريدك أن تفوز وتفعل ما يقوله لك، الأمر صعب على الجميع".

وواصل "كانت هناك اختلافات ونزاعات، لكنها لم تؤثر بشكل كبير على العمل الجاد الذي قمنا به وفزنا بثلاثة ألقاب".

لم يكن مورينيو المدرب العالمي الوحيد الذي عمله معه مخيتاريان، فلقد تدرب اللاعب الأسبق لشاختار دونتسك مع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي.

وعن الأخير قال مخيتاريان:"كلوب صديق، بمثابة أب أو شقيق لي. حين رحلت عن دورتموند بدأت أفهم كرة القدم بحق".

في يناير 2018 انتهت رحلة مخيتاريان مع مورينيو ويونايتد، انتقل إلى العاصمة لندن ليرتدي القميص الأحمر لأرسنال.

وبعد عام ونصف أعاره أرسنال إلى روما.

وشارك مخيتاريان في 20 مباراة بالموسم الحالي مع روما وسجل 6 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

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