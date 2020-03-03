مبابي في قائمة فرنسا الأولية لأولمبياد طوكيو 2020

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 10:41

كتب : FilGoal

مبابي - فرتسا - كرواتيا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قائمة أولية تضم 80 لاعبا استعدادا لمشاركة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو يوليو المقبل.

وضمت القائمة النجم كيليان مبابي (21 عاما) مهاجم باريس سان جيرمان والمتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا الأول.

وستتقلص القائمة إلى 50 لاعبا قبل أن تعلن فرنسا القائمة النهائية المكونة من 18 لاعبا فقط.

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وضمت القائمة الأولية 4 لاعبين عمرهم أكبر من 23 عاما.

ويحق لكل فريق مشارك في البطولة اختيار ثلاثة لاعبين عمرهم أكبر من 23 عاما.

وتأهلت فرنسا للأولمبياد بعد بلوغها الدور نصف النهائي في كأس أوروبا 2019 للاعبين دون 21 عاما.

ويمثل أوروبا في الأولمبياد منتخبات فرنسا وإسبانيا وألمانيا ورومانيا لتقارع فرق اليابان ومصر ونيوزيلاندا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين وأستراليا والسعودية وكوريا الجنوبية ومنتخبين من أمريكا الشمالية على الميدالية الذهبية في طوكيو.

وفازت فرنسا بالميدالية الذهبية الأولمبية مرة وحيدة كانت في لوس أنجيليس 1984 ونالت الميدالية الفضية في باريس 1900.

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