إلى ربع نهائي كأس إنجلترا.. أرسنال يداوي جراحه اليونانية بالانتصار على بورتسموث

داوى أرسنال جراحه "اليونانية" بعد الخروج من الدوري الأوروبي على يد أولمبياكوس، بعبور عقبة بورتسموث في كأس إنجلترا.

وانتصر أرسنال على بورتسموث بثنائية مقابل لا شيء على ملعب الأخير في دور الـ 16 من كأس إنجلترا.

هدف أرسنال الأول جاء في اللحظات الأخيرة مع نهاية الشوط الأول عن طريق سوكراتيس بعدما حول عرضية من ريس نيلسون.

وبعد أقل من 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، استغل الشاب إدوارد نيكيتاه عرضية جديدة من نيلسون وحولها داخل الشباك.

وشهدت المباراة خروج لاعب الوسط لوكاس توريرا متأثرا بإصابة ظهرت قوية للغاية، ليخرج على نقاله خارج الملعب، في انتظار معرفة تفاصيل الإصابة.

Arsenal have been forced into an early change as Lucas Torreira is stretchered off and replaced by Dani Ceballos. Get well soon. 🙌 pic.twitter.com/D1LHuS9ueY — Squawka News (@SquawkaNews) March 2, 2020

وأصبح سوكراتيس هو أول لاعب يوناني يسجل في كأس إنجلترا منذ هدف أبوستولوس فيليوس مع نوتنغهام فورست ضد هال في يناير 2018.

وواصل أرسنال سلسلة اللا هزيمة أمام بورتسموث فلم يسبق للفريق القابع في الدرجة الثالثة في إنجلترا في الوقت الحالي، الانتصار في أي مناسبة على أرسنال.

22 مواجهة جمعت بين أرسنال وبورتسموث ونجح المدفعجية في الانتصار 14 مرة والتعادل 8 مرات.

وكتب الوافد البرازيلي الجديد بابلو ماري ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الأول لـ أرسنال.

وينتظر أرسنال معرفة منافسة في ربع النهائي بعد نهاية دور الـ 16 من البطولة.

باقي مباريات دور الـ 16 من كأس إنجلترا على النحو التالي:

الثلاثاء – تشيلسي ضد ليفربول.. وست بروميتش ضد نيوكاسل.. ريدينج ضد شيفيلد.

الأربعاء – ليستر سيتي ضد برمنجهام.. توتنام ضد نورويتش سيتي.. شيفيلد وينزداي ضد مانشستر سيتي.

الخميس – ديربي كاونتي ضد مانشستر يونايتد.

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