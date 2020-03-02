مران الزمالك – انتظام أوباما وعبد الغني.. وتأهيل لـ عبد الله جمعة

انتظم يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد عبد الغني لاعبا الزمالك في مران الفريق الجماعي الذي أقيم اليوم بمقر النادي استعدادا للقاء الترجي.

وكان أوباما يعاني من كدمة في الركبة أما عبد الفني فأصيب بشد في العضلة الأمامية.

وخاض مصطفى محمد مهاجم الفريق تدريبات خاصة في الجيمانزيوم بناء على تعليمات من الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

وخصص كارتيرون حصة تأهيلية للاعبين في المران استمرت لـ20 دقيقة.

كما خاض عبد الله جمعة فقرة تأهيل إضافية لرفع اللياقة البدنية له.

وفي نهاية المران تم عمل تقسيمة بدون مشاركة حراس المرمى اعتمد فيها كارتيرون على لعب الكرة من لمسة واحدة والضغط سريعا على الخصم حال فقدانها.

ويستعد الزمالك للقاء الترجي الجمعة المقبلة في ملعب رادس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز عليه ذهابا في القاهرة بثلاثة أهداف لهدف.

اقرأ أيضا:

مصير مباراة الترجي والزمالك بعد اكتشاف أول حالة كورونا في تونس

استقالة السكرتير العام في كاف

مرتضى: لا أعرف كيف أحصل على مستحقات الزمالك

تفاصيل أول مران للأهلي في جنوب إفريقيا

موقف أوباما وعبد الغني من مواجهة الترجي

لن تصدق عدد المدربين في الدور الأول من الدوري المصري