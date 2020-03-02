خبر في الجول - فحص طبي لـ أوباما وعبد الغني وفرص سفرهما إلى تونس قائمة

الإثنين، 02 مارس 2020 - 16:15

كتب : FilGoal

الزمالك - الترجي - أوباما

يخضع يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد عبد الغني لفحص طبي اليوم الإثنين على هامش مران الزمالك، وفرص سفرهم إلى تونس قائمة بنسبة كبيرة.

وعلم FilGoal.com أن الثنائي قد أجرى آشعة أثبتت استجابتهم للعلاج والبرنامج التأهيلي بعد تعرضهم للإصابة الفترة الماضية.

وتعرض أوباما لكدمة في الركبة بينما عبد الغني أصيب بشد في العضلة الضامة.

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ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك مساء غدا الثلاثاء إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي المرتقبة.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي مساء الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفاز الأبيض ذهابا بثلاثة أهداف دون رد.

وزادت حظوظ الثنائي في السفر مع بعثة الزمالك إلى تونس وباتت قائمة بنسبة كبيرة.

وكان الثنائي قد غاب عن مواجهة الذهاب بسبب الإصابة.

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