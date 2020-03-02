محسن ياجور: فخور بتخطي رقم أبو تريكة.. وأتمنى تجاوز الخطيب

أعرب محسن ياجور لاعب نهضة بركان المغربي عن فخره بتخطي رقم أيقونة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة بين أكثر اللاعبين العرب تسجيلا للأهداف في المسابقات الإفريقية.

محسن ياجور النادي : نهضة بركان نهضة بركان

وسجل ياجور هدفين لنهضة بركان في شباك المصري في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية ليصبح في رصيده 34 هدفا في المسابقات القارية بفارق هدفين عن أبو تريكة.

وقال ياجور في تصريحات للصحفيين: "أنا سعيد بهذا الأمر بكل تأكيد لكن الأهم هو النتيجة الإيجابية التي عاد بها فريقي من مصر".

وأكمل "بلغني أنني أستطيع تجاوز رقم نجم الكرة المصرية محمود الخطيب والأمر متاح الآن وسأكون سعيد إن تحقق الأمر".

قبل أن يستدرك "لكن الأهم مساعدة فريقي إذ كان بإمكاننا الفوز على المصري لكننا الآن عدنا بنتيجة إيجابية ولدينا لقاء في ملعبنا نسعى للفوز به للتأهل لنصف النهائي".

ويفصل ياجور عن رقم الخطيب ثلاثة أهداف فقط ليصبح هو أفضل هداف للعرب في إفريقيا.

أما أفضل هداف في تاريخ المسابقات القارية في إفريقيا فهو تريسور مبوتو الذي سجل 55 هدفا.

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